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بلدية أبوظبي تفوز بـ 11 جائزة دولية مرموقة

بلدية أبوظبي تفوز بـ 11 جائزة مرموقة
17 يوليو 2025 11:20

فازت بلدية مدينة أبوظبي بـ 11 جائزة مرموقة ضمن جوائز مجلس هارفارد للأعمال الدولية لعام 2025، مما يعكس التزامها الراسخ بالتميّز والابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية في مختلف مجالات العمل البلدي.

وأعرب أحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً الدور المحوري الذي تلعبه فرق العمل في تحقيق هذا التميز.

وأوضح أن هذه الجوائز تُبرز المستوى المهني الرفيع والتميز الذي تتحلى به فرق العمل في مختلف قطاعات البلدية، لافتا إلى أن هذه الجهود تُعد ركيزة أساسية في ترسيخ مكانة بلدية مدينة أبوظبي مؤسسة رائدة في الابتكار والتميّز المؤسسي وتقديم الخدمات.

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وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي انسجامًا مع رؤية قيادة أبوظبي الحكيمة، ويعكس التزام البلدية المستمر بتحسين الأداء وتقديم خدمات عصرية ومتكاملة تواكب تطلعات المجتمع والشركاء المعنيين.

وهنأ سعادته جميع الفائزين وفرق العمل التي كان لها دور فاعل في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً استمرار بلدية مدينة أبوظبي في التزامها بتحقيق أهدافها الاستراتيجية تحت مظلة دائرة البلديات والنقل، ومواصلة العمل للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات.

ويُعد هذا العام الأبرز في أداء بلدية مدينة أبوظبي ضمن جوائز مجلس هارفارد للأعمال، سواء من حيث عدد الجوائز المحققة أو تنوّع الفئات التي تمت المشاركة والفوز بها، والتي شملت مجالات حيوية مثل القيادة التنفيذية، وتمكين المرأة، والابتكار، والتميز المهني.
 

المصدر: وام
العمل البلدي
بلدية أبوظبي
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