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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل سفير كومنولث جزر البهاما

سعود بن صقر يستقبل سفير كومنولث جزر البهاما
17 يوليو 2025 17:13

 استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة توني جودي، سفير كومنولث جزر البهاما لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصعد.
من جانبه، عبر سعادة توني جودي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبالنهضة التنموية المستدامة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

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