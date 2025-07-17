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علوم الدار

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين راشد ثاني المطروشي قائداً عاماً للدفاع المدني في دبي

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين راشد ثاني المطروشي قائداً عاماً للدفاع المدني في دبي
17 يوليو 2025 20:05

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (34) لسنة 2025 بتعيين الفريق راشد ثاني المطروشي، قائداً عاماً للدفاع المدني في دبي.
كما أصدر سموّه القرار رقم (26) لسنة 2025 بتعيين اللواء جمال عاضد المهيري، نائباً للقائد العام للدفاع المدني في دبي، على أن يُعمل بالمرسوم والقرار من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية. 
إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرارات بترقية 6247 من العسكريين العاملين في الجهات العسكرية في إمارة دبي.
وشملت الترقيات كوادر جهاز أمن الدولة، وشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي.

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المصدر: وام
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