«شرطة أبوظبي» تكرِّم الفائزين بجائزة «القائد العام للتميز»

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، بحضور اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديري القطاعات الشرطية، الفائزين بجائزة «القائد العام للتميز- الدورة السابعة»، والتي تهدف إلى تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للارتقاء بالعمل الشرطي، من خلال تحسين مستوى الأداء، وتطوير جودة الخدمات على المستويات الفردية والجماعية، وصولاً إلى تقديم خدمات متطورة، تلبي احتياجات أصحاب المصلحة، وتأصيل ثقافة التميز والريادة المؤسسية في شرطة أبوظبي.

وتأتي الجائزة تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بإطلاق برنامج جوائز التميز الداخلية للجهات التابعة لحكومة أبوظبي كافة، في إطار جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، والتي تعمل على تحقيق رؤية وأهداف المجلس التنفيذي للإمارة.

وقال معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي: «في هذا اليوم المميز، نحتفي جميعاً بالدورة السابعة لجائزة القائد العام للتميز، والتي أصبحت رمزاً للريادة والابتكار، ومنصة لتحفيز الإبداع، وترسيخ ثقافة التميز في مؤسستنا العريقة».

وأضاف في كلمة له خلال الحفل «إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحرص وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة، على دعم مسيرة التميّز باعتباره نهجاً راسخاً وأسلوب عمل مستداماً، وبالتميّز حققت مكانتها المرموقة محلياً وعالمياً، بفضل كفاءاتكم وجهودكم وعزيمتكم الصادقة».

وأوضح أن التميّز الذي نحتفي به اليوم لم يأتِ صدفة، بل هو نتاج لعمل دؤوب وتفانٍ في أداء الواجب، والالتزام المطلق بقيم الجودة والتطوير المستمر، فأنتم جميعاً من صنع هذه الإنجازات المشرفة التي نفاخر بها العالم.

وهنّأ الفائزين والمكرمين في هذه الدورة، وحث جميع منتسبي القيادة إلى الاستمرار في رفع سقف الطموحات، وبذل المزيد من الجهد والعطاء، ليبقى اسم شرطة أبوظبي عنواناً للتميز والابتكار.

وشملت جائزة القائد العام للتميّز عدداً من الفئات، من بينها الجوائز الوظيفية، والتي تضم جائزة أفضل ضابط في المجال الإشرافي والتخصّصي والميداني، وجائزة القائد الطموح، وجائزة الشباب «ضباط/ ضباط صف/ أفراد»، وجائزة أفضل ضباط صف وأفراد في المجال الميداني والتخصصي، وجائزة الفئة النسائية «ميداني عسكري»، وجائزة الفئات الأخرى كأفضل محاضر مدرب، المتعاملين، وجائزة الفكرة الابتكارية، والمبتكر، والاتصال الحكومي.

كما شملت الجائزة الجوائز المؤسسية وفرق العمل والتي تضم جائزة القطاعات الرائدة، وجائزة أفضل ممارسة شرطية، أفضل سرية أمن داخلي، أفضل مشروع تطويري «ريادي»، المناوبات المتميزة، أفضل مشروع مشترك، أفضل فريق عمل، وجائزة الفكرة الابتكارية.