الجمعة 18 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تكرِّم الفائزين بجائزة «القائد العام للتميز»

أحمد بن زيتون المهيري ومحمد بن طحنون يتوسطان المكرمين في صورة جماعية (وام)
18 يوليو 2025 03:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«عهد الاتحاد».. محطة لتجديد العهد والانتماء للوطن
دستور الإمارات.. وثيقة ميلاد الدولة

كرّم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، بحضور اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديري القطاعات الشرطية، الفائزين بجائزة «القائد العام للتميز- الدورة السابعة»، والتي تهدف إلى تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للارتقاء بالعمل الشرطي، من خلال تحسين مستوى الأداء، وتطوير جودة الخدمات على المستويات الفردية والجماعية، وصولاً إلى تقديم خدمات متطورة، تلبي احتياجات أصحاب المصلحة، وتأصيل ثقافة التميز والريادة المؤسسية في شرطة أبوظبي.
وتأتي الجائزة تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بإطلاق برنامج جوائز التميز الداخلية للجهات التابعة لحكومة أبوظبي كافة، في إطار جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، والتي تعمل على تحقيق رؤية وأهداف المجلس التنفيذي للإمارة.
وقال معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي: «في هذا اليوم المميز، نحتفي جميعاً بالدورة السابعة لجائزة القائد العام للتميز، والتي أصبحت رمزاً للريادة والابتكار، ومنصة لتحفيز الإبداع، وترسيخ ثقافة التميز في مؤسستنا العريقة».
وأضاف في كلمة له خلال الحفل «إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحرص وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة، على دعم مسيرة التميّز باعتباره نهجاً راسخاً وأسلوب عمل مستداماً، وبالتميّز حققت مكانتها المرموقة محلياً وعالمياً، بفضل كفاءاتكم وجهودكم وعزيمتكم الصادقة».
وأوضح أن التميّز الذي نحتفي به اليوم لم يأتِ صدفة، بل هو نتاج لعمل دؤوب وتفانٍ في أداء الواجب، والالتزام المطلق بقيم الجودة والتطوير المستمر، فأنتم جميعاً من صنع هذه الإنجازات المشرفة التي نفاخر بها العالم.
وهنّأ الفائزين والمكرمين في هذه الدورة، وحث جميع منتسبي القيادة إلى الاستمرار في رفع سقف الطموحات، وبذل المزيد من الجهد والعطاء، ليبقى اسم شرطة أبوظبي عنواناً للتميز والابتكار.
وشملت جائزة القائد العام للتميّز عدداً من الفئات، من بينها الجوائز الوظيفية، والتي تضم جائزة أفضل ضابط في المجال الإشرافي والتخصّصي والميداني، وجائزة القائد الطموح، وجائزة الشباب «ضباط/ ضباط صف/ أفراد»، وجائزة أفضل ضباط صف وأفراد في المجال الميداني والتخصصي، وجائزة الفئة النسائية «ميداني عسكري»، وجائزة الفئات الأخرى كأفضل محاضر مدرب، المتعاملين، وجائزة الفكرة الابتكارية، والمبتكر، والاتصال الحكومي.
كما شملت الجائزة الجوائز المؤسسية وفرق العمل والتي تضم جائزة القطاعات الرائدة، وجائزة أفضل ممارسة شرطية، أفضل سرية أمن داخلي، أفضل مشروع تطويري «ريادي»، المناوبات المتميزة، أفضل مشروع مشترك، أفضل فريق عمل، وجائزة الفكرة الابتكارية.

جائزة القائد العام للتميز
الإمارات
شرطة أبوظبي
أبوظبي
أحمد المهيري
محمد بن طحنون
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون جثمان أحد ضحايا الغارة الإسرائيلية على كنيسة العائلة المقدسة في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
قصف إسرائيلي يستهدف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة
اليوم 03:12
خلال عملية تسليم الجثث
الأخبار العالمية
روسيا تسلّم كييف جثث ألف جندي
اليوم 03:12
توم فليتشر متحدثاً عن غزة باجتماع لمجلس الأمن في نيويورك (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة أصبح كارثياً
اليوم 03:12
آليات إسرائيلية تهدم أملاكاً لفلسطينيين في الضفة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سلوفينيا تمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها
اليوم 03:12
مقر البنك المركزي اليمني في عدن - أرشيفية
الأخبار العالمية
أميركا وبريطانيا وفرنسا تدين إصدار «الحوثيين» عملة جديدة
اليوم 03:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©