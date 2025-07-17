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علوم الدار

اختتام فعاليات «رحلة المستقبل» لأبناء الشهداء من خريجي الثانوية العامة

فعاليات المبادرة شملت عدداً من الجهات والمؤسسات في أبوظبي ودبي (من المصدر)
18 يوليو 2025 03:10

أبوظبي (وام)

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اختتمت فعاليات مبادرة «رحلة المستقبل»، التي نفّذها مكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، وشملت عدداً من الجهات والمؤسسات في أبوظبي ودبي، وذلك بهدف تمكين أبناء الشهداء من خريجي الثانوية العامة من بناء مستقبل مهني واعد.
تضمن اليوم الختامي زيارات ميدانية في دبي شملت متحف المستقبل، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، في حين شهد اليوم السابق زيارة كل من واحة الكرامة ومركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.
وخلال هذه الزيارات، أتيحت للطلبة فرصة التعرف بشكل معمّق على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في بيئات العمل والقطاع الأكاديمي، بالإضافة إلى استعراض مهارات الإدارة والقيادة، والتعرف على مفاهيم الابتكار الحكومي وأدواته، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.

أسر الشهداء
الإمارات
أبناء الشهداء
مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء
مكتب أسر الشهداء
برنامج خليفة للتمكين
الثانوية العامة
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