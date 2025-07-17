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عمر الدرعي يستقبل سفير كازاخستان لدى الدولة

عمر الدرعي خلال استقباله راوان جومابيك (من المصدر)
18 يوليو 2025 03:10

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر الهيئة في أبوظبي، راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في الهيئة.
ورحّب معالي الدكتور الدرعي بالسفير والوفد المرافق له، مشيداً بعمق العلاقات الممتدة بين الدولتين والقيادتين والشعبين، والتي تشهد تطوراً ونمواً وازدهاراً في كل شؤون الحياة، وقد بحث الجانبان سُبُل تعزيز التعاون في الشأن الديني من خلال تبادل الخبرات والدراسات والتدريب والتأهيل.
واطلع السفير على إنجازات الهيئة والآلية التي تتبعها في إدارة شؤونها، وخدماتها التي تقدمها للمجتمع، وجهودها في ترسيخ القيم الإنسانية السمحة.

سفير كازاخستان
كازاخستان
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عمر حبتور الدرعي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
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