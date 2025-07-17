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«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تخرّج 2718 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم

شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
18 يوليو 2025 03:10

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بتخريج 2718 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم خلال العام 2024 أتموا حفظ القرآن الكريم كاملاً بإتقان وتجويد.
وهنّأ معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الحفظة والحافظات وأسرهم على هذا الإنجاز، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة للهيئة واهتمامها بالقرآن الكريم وتوفير كل ما يعزّز حفظه وتعليمه لأفراد المجتمع.
ولفت إلى أن مراكز تعليم القرآن الكريم على مستوى الدولة، شهدت توسعاً وتطوراً ملحوظاً، وخرجت أجيالاً واعية متمكّنة من تلاوة وحفظ كتاب الله، مثمّناً الدور الريادي المتميز الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في العناية بكتاب الله، وإطلاق المبادرات والمسابقات المحلية والدولية، التي تعزّز مجال التنافس في حفظه والإقبال على تلاوته وترتيله.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
القرآن الكريم
عمر حبتور الدرعي
حفظ القرآن الكريم
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