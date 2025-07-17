«عهد الاتحاد».. بداية المسيرة التاريخية

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 18 يوليو من كل عام بـ«يوم عهد الاتحاد»، استذكاراً لليوم الذي اتخذ فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، طيب الله ثراهم، العهد بالاتحاد في دولة واحدة، فوقعوا وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات، وأعلنوا اسم دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيداً للاتحاد في 2 ديسمبر 1971، لتنطلق مسيرة الاتحاد التاريخية التي تحقق خلالها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الريادة والاستقرار والتنمية.

تؤكد هذه المناسبة الوطنية الغالية، قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته، وتُمثِّل عهداً متجدداً لمواصلة تعزيز المبادئ التي وجَّهت رحلة الاتحاد نحو مستقبل مشرق، كما تُرسِّخ الهوية الوطنية المشتركة التي تربطنا معاً كشعب متوحد على حب الإمارات، يواصل بكل العزيمة والإصرار مسيرة الوحدة والاتحاد، لنمضي معاً في طريق الرقي والتقدم، تحت راية الإمارات الخفاقة.