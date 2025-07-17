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محمد بن راشد إلى حمدان بن محمد: أهديك أطيب المعاني والأماني

محمد بن راشد إلى حمدان بن محمد: أهديك أطيب المعاني والأماني
18 يوليو 2025 03:11

أبوظبي (الاتحاد)

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة مرور عام على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع.
وأهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رائعة شعرية إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «إلى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.. أهديك أطيب المعاني والأماني».

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