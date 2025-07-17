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رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يبحثان العلاقات الثنائية

رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يبحثان العلاقات الثنائية
18 يوليو 2025 00:54

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم التنمية في البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المجر. 

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء، إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون والعمل المشترك مع المجر، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين وتحقيق مزيد من النماء والتقدم لشعبيهما، مؤكداً سموه نهج دولة الإمارات الراسخ في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم ومواصلة بناء شراكات تنموية مثمرة قائمة على التعاون والمصالح المتبادلة.

من جانبه، رحب معالي رئيس الوزراء المجري بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن الزيارة تُشكل دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، التي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك. 

كما استعرض سموه ومعالي رئيس وزراء المجر، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية دعم الجهود الدولية من أجل تعزيز أسباب الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى ضرورة احتواء الأزمات والنزاعات في العالم من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية.

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وأقام رئيس الوزراء المجري مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق حضرها عدد من كبار المسؤولين في المجر. 

كما زار صاحب السمو رئيس الدولة مقر البرلمان المجري التاريخي، يرافقه معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر وعدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المجر. 

واطلع سموه، خلال الزيارة، على المرافق المعمارية المتميزة للمبنى الذي يمثل معلماً تاريخياً وثقافياً وسياحياً واستمع سموه من المعنيين إلى شرح وافٍ حول أقسامه وأهم محتوياته.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
المجر
فيكتور أوربان
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