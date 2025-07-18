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علوم الدار

طحنون بن زايد: في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن

طحنون بن زايد: في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن
18 يوليو 2025 10:32

 أكد سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أن في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن، ومساراً استراتيجياً تبناه القادة المؤسسون.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن، ومساراً استراتيجياً تبناه القادة المؤسسون، ليكون التوافق أساساً والاتحاد رؤية سديدة، والنهوض بالدولة وحمايتها الهدف الأسمى».
وأضاف سموه: «الاتحاد مصدر قوتنا وفخرنا، وسيبقى "البيت متوحد" بحكمة وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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