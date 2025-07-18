حمدان بن زايد: "يوم عهد الاتحاد" لحظة وطنية خالدة نستذكر فيها الرؤية السديدة للآباء المؤسسين

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن "يوم عهد الاتحاد" لحظة وطنية خالدة نستذكر فيها الرؤية السديدة للآباء المؤسسين.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «يُجسّد "يوم عهد الاتحاد" لحظة وطنية خالدة نستذكر فيها الرؤية السديدة للآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم اتحادٍ شامخٍ بُني على أسس من العزيمة والولاء».

وأضاف سموه: «هو يوم لتجديد العهد مع الوطن، وتعزيز الالتزام بالمضي قدماً في حفظ مكتسباته ومنجزاته. وبقيادة حكيمة، تمضي مسيرة الاتحاد قدماً بثقة وولاء راسخ».