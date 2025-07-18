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علوم الدار

إغلاق "كافتيريا كوكوبونا" في أبوظبي لخطورتها على الصحة العامة

إغلاق "كافتيريا كوكوبونا" في أبوظبي لخطورتها على الصحة العامة
18 يوليو 2025 14:18

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "كافتيريا كوكوبونا" في أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية (CN- 3952783) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، مما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

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