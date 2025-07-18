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جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يصل إلى مقر البرلمان.. والرئيس المجري في مقدمة مستقبليه

جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يصل إلى مقر البرلمان.. والرئيس المجري في مقدمة مستقبليه
18 يوليو 2025 15:47

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم إلى مقر البرلمان في العاصمة بوادبست، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية المجر.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصول موكبه فخامة تاماش سويوك رئيس المجر.. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية في ساحة «كوسوث لاجوس» أمام مقر البرلمان، حيث رافق موكب سموه لدى وصوله مجموعة من الخيالة وعُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر.. بعدها استعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفوا تحية لسموه.. ثم صافح كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين من الجانب المجري، بينما صافح الرئيس المجري أعضاء الوفد المرافق لسموه.
ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة كلاً من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة سعود الشامسي سفير الدولة لدى المجر، وعدد من كبار المسؤولين.

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