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فريق عيد الاتحاد يعلن بدء التحضيرات للاحتفال بـ«عيد الاتحاد الـ54»

فريق عيد الاتحاد يعلن بدء التحضيرات للاحتفال بـ«عيد الاتحاد الـ54»
18 يوليو 2025 16:06

بدأت، بمناسبة يوم عهد الاتحاد، التحضيرات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ54.
ودعا فريق عيد الاتحاد، بهذه المناسبة جميع من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له، إلى البدء بالتحضير لهذه المناسبة الوطنية الغالية.
ويُجسّد يوم عهد الاتحاد اللحظة التاريخية، التي وقّع فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، إعلان الاتحاد ودستور دولة الإمارات، ممهدين الطريق لتأسيس الدولة في 2 ديسمبر 1971، وهو اليوم الذي تحتفل فيه الدولة بعيد الاتحاد.
ومع اقتراب الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد في 2 ديسمبر 2025، فإن كل عمل ومبادرة سوف تسهم في صياغة التعبير الجماعي بالفخر الوطني والهوية المشتركة، لتكريم قيم دولة الإمارات وتراثها الغني وطموحاتها المستقبلية من خلال اللحظات المؤثرة والمشاركة الإبداعية.
وقال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الإستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد الـ54، إن يوم عهد الاتحاد لا يُعدّ مجرد تاريخ رمزي، بل يُمثل انطلاقة جماعية للاحتفال والتعاون، مضيفاً: «في هذا العام، نؤكد من جديد التزامنا بالشراكة والتعاون، لنصنع معًا تجربة لا تُنسى للجميع».
وتم الكشف، بهذه المناسبة، عن فيلمٍ جديد يَعرض أحداث ما وراء الكواليس لحفل عيد الاتحاد الرسمي الـ53، الذي أُقيم العام الماضي في مدينة العين على خلفية المشهد الطبيعي الخلّاب لجبل حفيت.
ويقدّم الفيلم لمحة عن تجارب وآراء المشاركين المتعاونين من التخصصات المختلفة الذين أسهموا في إحياء قصة الاتحاد، كاشفاً عن حجم الحفل وإبداعه وتنوعه الذي شكّل جوهر هذا العمل الاستثنائي.
ويمكن مشاهدة فيلم «كواليس تحضيرات احتفال عيد الاتحاد الـ53» عبر القناة الرسمية لعيد الاتحاد على منصة «يوتيوب».

 

 

 

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