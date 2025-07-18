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خالد بن محمد بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» محطة لتجديد العهد والولاء لمسيرة الوطن

خالد بن محمد بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» محطة لتجديد العهد والولاء لمسيرة الوطن
18 يوليو 2025 16:08

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نجدد فيها العهد والولاء والانتماء، لوطن تأسس على قيم الوحدة والتكاتف والإرادة الصلبة.
وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «في (يوم عهد الاتحاد)، نستحضر بكل تقدير ووفاء، الجهود العظيمة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، والذين غرسوا في أرض الإمارات بذور الوحدة، وأرسوا دعائم دولة تنبض بالعزة والعطاء».
وتابع سموه: «في هذا اليوم، نعبر عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولتنا من إنجازات نوعية وريادة عالمية في مختلف المجالات، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإنسان محور التنمية، ومن الاتحاد مساراً ثابتاً نحو المستقبل. وفي يوم عهد الاتحاد نجدد العهد على السير على نهج الآباء، والتمسك بقيم الوحدة والوفاء للوطن، ونؤكد فيها أن مسؤوليتنا اليوم هي أن نصون هذا الإرث، وأن نواصل البناء على أسسه الراسخة، بعزيمة لا تضعف، وإيمان راسخ بأن مستقبل الإمارات سيظل ثابتاً على النهج، مشرقاً بالإنجازات».

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المصدر: وام
يوم عهد الاتحاد
خالد بن محمد بن زايد
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