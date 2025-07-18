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علوم الدار

فرصة تكون سحب ركامية يصحبها سقوط أمطار غداً

أبوظبي
18 يوليو 2025 17:32

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة  19:29 والمد الثاني عند الساعة  08:14، والجزر الثاني عند الساعة  02:47.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة  15:14 والمد الثاني عند الساعة 06:13، والجزر الأول عند الساعة 09:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:11.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

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الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار
أعلى درجة حرارة سجلت على الإمارات

المدينة                         العظمى     الصغرى     العظمى    الصغرى
أبوظبي                           44 33 80 35
دبي                               45 35 80 30
الشارقة                           44 30 70 25
عجمان                           44 33 80 30
أم القيوين                        41 28 70 40
رأس الخيمة                     43 31 65 25
الفجيرة                           35 32 85 55
العـين                             46 33 50 15
ليوا                                47 28 80 20
الرويس                           44 30 80 65
السلع                              47 30 85 45
دلـمـا                              39 32 85 70
طنب الكبرى / الصغرى      37 31 80 65
أبو موسى                        37 31 80 65.

المصدر: وام
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