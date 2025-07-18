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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس المجر يبحثان في بودابست تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس المجر يبحثان في بودابست تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
18 يوليو 2025 18:05

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة تاماش سويوك رئيس المجر، علاقات التعاون التي تجمع دولة الإمارات والمجر في مختلف المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة إضافة إلى المجالات الثقافية وغيرها. 

جاء ذلك خلال استقبال فخامة تاماش سويوك، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المجر. 

ورحب فخامة الرئيس تاماش سويوك، في بداية اللقاء، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والوفد المرافق، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات صداقة وتعاون تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل تقدم البلدين وازدهارهما، متطلعاً سموه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية المستدامة والازدهار. 

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية - المجرية نحو آفاق أرحب من التعاون البنّاء والمثمر في مختلف المجالات. 

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ودوّن سموه كلمة في سجل كبار الزوار قال فيها «سعدت بزيارة المجر الصديقة.. العلاقات الإماراتية - المجرية تشهد تطوراً ملحوظاً وسنواصل العمل معاً على تعزيزها بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين.. أتمنى للمجر، قيادة وشعباً، مزيداً من الرخاء والازدهار».

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس المجر الهدايا الرمزية التي تعبر عن ثقافة البلدين واعتزازهما بتراثهما الوطني. 

حضر اللقاء، الذي جرى في مقر البرلمان المجري، الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة وعدد من كبار المسؤولين في المجر.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة بودابست في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المجر.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
المجر
تاماش سويوك
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