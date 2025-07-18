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علوم الدار

سيف بن زايد: نعاهد قيادتنا الرشيدة على أن نظل أوفياء لمسيرة الاتحاد

سيف بن زايد: نعاهد قيادتنا الرشيدة على أن نظل أوفياء لمسيرة الاتحاد
18 يوليو 2025 18:59

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن تجديد العهد الذي قطعه الآباء المؤسسون، وذلك بمناسبة يوم عهد الاتحاد.
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في هذا اليوم المجيد، نجدد بكل فخر وولاء، العهد الذي قطعه الآباء المؤسسون، ونعاهد قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أن نظل أوفياء لمسيرة الاتحاد، متمسكين بقيمه، حريصين على صون مكتسباته، عاملين بإخلاص لبناء وطنٍ شامخٍ مزدهر، يعتز بماضيه، ويصنع مستقبله بعزيمة لا تلين، مستنيرين بحكمة القائد وقيادته الرشيدة».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «نؤكد، في هذا اليوم الأغر، أن حماية الوطن شرفٌ لا يعلوه شرف، وأن الولاء للقيادة، والإخلاص للإمارات، قيمٌ راسخة في قلوبنا ووجداننا. وسنظل على العهد، مستعدين دائماً لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة راية الاتحاد، وصون أمنه واستقراره ومنجزاته».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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