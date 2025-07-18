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علي النيادي: «يوم عهد الاتحاد» لحظة توحدت فيها الإرادة

علي النيادي
19 يوليو 2025 01:11

أبوظبي (وام)

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أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أنه في الثامن عشر من يوليو، تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم عهد الاتحاد، مناسبة وطنية نستحضر من خلالها لحظة تاريخية مهيبة توحدت فيها الإرادة، والتقت فيها الرؤى، وانطلقت منها مسيرة وطن نعتز به، ونفخر بالانتماء إليه.
وأضاف في كلمة له بهذه المناسبة، إن هذا اليوم يحمل في طياته دلالات عميقة على صلابة الاتحاد، وقوة التلاحم بين القيادة والشعب، وعمق الروح الوطنية التي تسكن قلوب المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. هو عهد متجدد لوطن لم يعرف التراجع، بل مضى بثقة وثبات نحو الإنجاز والريادة، مستنداً إلى دستور وُضع ليكون منارة للمستقبل، وضمانة للاستقرار.
وقال معاليه: يأتي يوم العهد للاتحاد تأكيداً على ما حققته دولة الإمارات من وحدة وانسجام وتكامل في رؤيتها التنموية. 

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