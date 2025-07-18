راشد بن حميد: «عهد الاتحاد» يوم يروي حكمة القادة المؤسسين

عجمان (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن تاريخ 18 يوليو من كل عام سيبقى شاهداً على يوم وطني، ومحطة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن يوم عهد الاتحاد يروي حكمة ورؤية القادة المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى مع إخوانه الحكام دعائم اتحاد قوي ومتماسك أصبح مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات.

وقال: «إن يوم عهد الاتحاد سيبقى علامة مضيئة في الذاكرة الوطنية، ومنارة تهدي الأجيال لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والريادة ».