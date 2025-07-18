أحمد بن حميد: «يوم عهد الاتحاد» مرحلة مضيئة في تاريخ دولتنا

عجمان (وام)

أكّد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن يوم عهد الاتحاد يشكّل محطة تاريخية ترسّخ المبادئ التي قامت عليها دولتنا، وغرسها الآباء المؤسسون بعزيمتهم وإرادتهم الصادقة، وتدفعنا إلى مواصلة البناء على الأسس المتينة التي أرساها الاتحاد.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، في كلمة له بهذه المناسبة، إن يوم عهد الاتحاد يُجسّد مرحلة مضيئة في تاريخ دولتنا، نعود فيها إلى الجذور، لنستحضر اللحظة المفصلية التي اجتمع فيها آباؤنا المؤسسون، ووقّعوا على بداية المسيرة الاتحادية التي غيّرت وجه المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الغالية تُذكِّرنا بالقيم السامية التي قامت عليها الدولة، وهي الوحدة، والتكاتف، والولاء، والعمل المتواصل من أجل رفعة للوطن ومجده.