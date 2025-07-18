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خولة السويدي: الولاء لوطننا وقيادتنا الحكيمة

خولة السويدي: الولاء لوطننا وقيادتنا الحكيمة
19 يوليو 2025 01:15

أبوظبي (وام)

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قالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، إنه في الثامن عشر من يوليو من كل عام، يقف أبناء الإمارات إجلالاً واعتزازاً، بمناسبة وطنية خالدة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون «يوم عهد الاتحاد» يوماً نستذكر فيه بمهابة وعرفان بداية الحكاية المضيئة لدولتنا الفتية التي خطها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيّب الله ثراه»، وإخوانه الحكام المؤسسين، الذين وحّدوا الرؤى والقلوب والسواعد لصياغة مستقبل وطن، أصبحت فيه الإمارات عنواناً للنهضة ونموذجاً يحتذى في العزة والسيادة والتقدم.
وأضافت سموها في كلمة لها بهذه المناسبة: «أن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد محطة زمنية في الذاكرة الوطنية، بل هو عهد نُجدد فيه الولاء والوفاء لوطن أعطانا الكثير، ولقادة أولوا الإنسان جلّ الاهتمام، فصنعوا الفرق، وحققوا الريادة، ورفعوا اسم الإمارات عالياً في جميع المحافل».
وقالت: «إنه يوم نُعبّر فيه عن عمق الانتماء، ونستشعر فيه المعاني السامية التي غرسها المؤسسون في أرض هذا الوطن فأنبتت إنجازات لا تُحصى ومكتسبات لا تُضاهى».
وقدمت سموها التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعبنا الكريم، سائلةً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا الحبيبة نعمة الاتحاد ومجد السيادة وأمن الازدهار.

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