قائد عام شرطة أبوظبي: «عهد الاتحاد» خطوة رئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أنّ يوم عهد الاتحاد شكل خطوة رئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات، ويجسد معنى الولاء المتجدد للوطن وقيادته الرشيدة، ويبعث في نفوس أبناء الإمارات شعوراً راسخاً بالفخر بالإنجازات التي تحققت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، مستذكرين هذا التاريخ المشرّف الذي وضع فيه المؤسسون الأساس الصلب لقيام الدولة.

وقال معاليه: «إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل محطة سنوية لتعميق قيم الانتماء والمسؤولية لدى منتسبي شرطة أبوظبي».