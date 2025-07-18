سناء سهيل: يوم عهد الاتحاد دعوة لتجديد الولاء للوطن والقيادة

أبوظبي (وام)

قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن يوم عهد الاتحاد يروي حكاية الاجتماع، الذي كان له الفضل في ما تعيشه كل أسرة إماراتية اليوم، الاجتماع الذي وقّع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم، وثيقة الاتحاد، ودستور الإمارات، التي تم من خلالها إعلان قيام الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات عام 1971.

وأضافت معاليها: «إن هذا اليوم يعدّ مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع أبناء الدولة، ودعوة لتجديد العهد، والولاء للوطن، والقيادة، ومواصلة العمل، والاجتهاد، من أجل تحقيق التطلعات المنشودة».