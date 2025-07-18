سارة الأميري: «يوم عهد الاتحاد» محطة فارقة في تاريخ الإمارات

دبي (وام)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، نستحضر من خلالها قيم الوحدة والانتماء والولاء لوطن أسسه الآباء المؤسسون على مبادئ راسخة ورؤية طموحة، لبناء دولة حديثة، تنهض بالعلم والمعرفة وتمكّن الإنسان.

وأضافت معاليها، في كلمة لها بهذه المناسبة: «إن (يوم عهد الاتحاد) هو مناسبة لتجديد الالتزام بمسيرة العطاء الوطني وللاحتفاء بعهد لا ينقضي، أرسى قواعده قادة عظام، وتواصل فصوله قيادة رشيدة، تستلهم من إرث الماضي، وتبني الحاضر برؤية استشرافية، جعلت من الإمارات نموذجاً تنموياً متفرّداً في الريادة والتقدم وبناء المستقبل».

وأشارت معاليها إلى أن هذه المناسبة الوطنية تشكّل فرصة لتعزيز روح المواطنة، وترسيخ القيم التربوية والوطنية في نفوس الطلبة والأجيال الصاعدة.