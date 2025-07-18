محمد الحسيني: في «يوم عهد الاتحاد» نستحضر بفخر لحظة تاريخية

أبوظبي (وام)

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «في يوم عهد الاتحاد، نستحضر بفخر اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون تحت راية الوحدة والعزم، ليضعوا أولى أسس اتحاد وُلد من الرؤية والإرادة، واستند إلى قيم أصيلة جعلت الإنسان محور التنمية، وجعلت من الاتحاد إطاراً راسخاً للمستقبل».

وأضاف معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: «إن هذا اليوم تجديد مستمر للوفاء بالعهد الذي قطعه المؤسسون مع الوطن والمواطن، وهو تذكير سنوي بأن ما ننعم به من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا الأساس المتين الذي انطلق منه الاتحاد، ولولا الحرص على حماية قيم الاتحاد وتطويرها».