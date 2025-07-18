ثاني الزيودي: «يوم عهد الاتحاد» أحد أهم المحطات التاريخية في مسيرة الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن «يوم عهد الاتحاد» الذي يوافق الثامن عشر من يوليو من كل عام، يعد إحدى أهم المحطات التاريخية في المسيرة المباركة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي انطلقت في هذا اليوم بتوقيع وثيقة الاتحاد والدستور، وإعلان الاسم الرسمي للدولة، ما مهد لقيامها لاحقاً في الثاني من شهر ديسمبر، ومنذ ذلك الحين والإنجازات - تحت لواء القيادة الرشيدة ومظلة الاتحاد - تتواصل في المجالات كافة.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة، إن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة وطنية عزيزة على قلوب كل أبناء الوطن للاحتفاء بإرث ورؤية وجهود مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله، ولنجدد العهد على الالتزام بما زرعوه فينا - جيلاً بعد جيل - من القيم والمبادئ الوطنية وروح الوحدة والتلاحم.