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علوم الدار

رئيس الدولة: نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر

رئيس الدولة: نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر
18 يوليو 2025 19:54

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر.
وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "بحثت في بودابست مع فخامة تاماش سويوك رئيس المجر ومعالي فيكتور أوربان رئيس الوزراء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية والثقافية". 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "وبينما نحتفي العام الجاري بمرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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رئيس الدولة
المجر
التعاون
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