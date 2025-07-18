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نيكولاي ملادينوف: الوحدة ركيزة أساسية لحاضرنا وبوصلة مستقبلنا

نيكولاي ملادينوف
19 يوليو 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد نيكولاي ملادينوف المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أن «يوم عهد الاتحاد» يُعد مناسبة وطنية تذكرنا بأن الوحدة ليست مجرد لحظة تاريخية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لحاضرنا وبوصلة نسترشد بها لمستقبلنا وفي مسيرتنا نحو تعزيز السلام، وترسيخ القدرة على مواجهة التحديات ودفع عجلة التقدم. وفي ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم نموذج فريد في التلاحم حول القيم والرؤية الموحدة.
وأضاف: تشكّل هذه المناسبة فرصة نستحضر فيها الأثر العميق لقرار الآباء المؤسسين ببناء اتحاد يقوم على التعاون ووحدة الهدف، وهو ما يشكل جوهر الهوية الإماراتية وفي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نُواصل السير على هذا النهج من خلال تأهيل جيل جديد من الدبلوماسيين والقادة ليسهموا في خدمة الوطن وتعزيز مكانته.

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