حمد الظاهري: «يوم عهد الاتحاد» محطة وطنية ملهمة

أبوظبي (الاتحاد)

قال حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إن يوم عهد الاتحاد يُمثّل محطة وطنية ملهمة نستذكر من خلالها قوة البدايات وعظمة المسيرة التي انطلقت من رؤية طموحة، قادها المؤسسون بحكمة وإرادة، لترسيخ كيان اتحادي أصبح نموذجاً في التنمية المستدامة والإنسان أولويتها. إن هذا اليوم ليس فقط مناسبة للاحتفاء، بل فرصة لتعزيز القيم التي بُني عليها الوطن، وترسيخ المبادئ التي ما زالت توجه خطانا نحو مستقبل مشرق.

وأضاف الظاهري: «تعكس هذه الذكرى عمق هويتنا الوطنية التي نعتز بها، فالاتحاد يعد تعبيراً صادقاً عن وحدة المصير والانتماء».