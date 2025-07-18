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مريم الرميثي: في «يوم عهد الاتحاد» نستحضر إرث المؤسسين

مريم الرميثي
19 يوليو 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن الإمارات تبوأت مكانة رائدة بين مصاف الدول المتقدمة، وأصبحت نموذجاً عالمياً يُشار إليه بالبنان في العديد من المجالات وعلى مختلف الصعد، ويعود هذا التقدم إلى رؤية قيادية طموحة تستشرف المستقبل، وتستثمر في الإنسان.
وقالت «إن هذا اليوم يتجدد فيه الالتزام بالمبادئ الراسخة التي تأسّست عليها دولة الإمارات، والتأكيد على الولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء لوطن لا يعرف التراجع ولا يرضى إلا بالريادة، ونستحضر فيه إرث المؤسسين وروح البناء والتضحية».
وأوضحت أن هذه المناسبة تجسد التزام الإمارات الراسخ بالإنسان، حيث تُعطي الأسرة وكبار المواطنين أولوية محورية في مسيرة التنمية المستدامة، لافتة إلى أنها تعبر عن رؤية تقوم على تعزيز التماسك الأسري، وتمكين مختلف فئات المجتمع، وتكريم كبار المواطنين باعتبارهم رموزاً للعطاء والخبرة.

مريم الرميثي
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