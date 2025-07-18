مغير الخييلي: «يوم عهد الاتحاد» فرصة لترسيخ التلاحم المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد، يمثل مناسبة نجدد خلالها الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة، التي أرسَت دعائم الوحدة، وكرّست قيم العطاء والانتماء والنهضة الشاملة، منذ أن تعهّد الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بجعل الاتحاد نموذجاً رائداً في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

ويأتي هذا اليوم، ليؤكد أن مسيرة الاتحاد التي بدأت بحكمة الآباء المؤسسين، تواصل خطاها بخطى واثقة ورؤية استشرافية، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يمضي على نهج الوفاء والمسؤولية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لأبناء هذا الوطن.

وأضاف معاليه، أن يوم العهد هو محطة لتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، من خلال دعم الأسرة، وتمكين كبار المواطنين، واحتضان أصحاب الهمم كشركاء في التنمية، حيث تأتي هذه المناسبة في «عام المجتمع» ليعكس المساعي المتواصلة لبناء مجتمع متماسك، متسامح، وشامل، ينعم فيه كل فرد بالأمان والفرص والنماء، مؤكداً أن دائرة تنمية المجتمع ترى في هذا اليوم فرصة لترسيخ التلاحم المجتمعي، واستلهام المبادئ التي قامت عليها الدولة، والمضي قدماً نحو التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي، في إطار التزام دائم ببناء مجتمع متماسك، متسامح، وراسخ في هويته وقيمه.