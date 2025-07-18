سالم القاسمي: «يوم عهد الاتحاد» تأكيد على قيّم الوحدة والتلاحم

أبوظبي (الاتحاد)

صرّح معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، بأن «يوم عهد الاتحاد» يشكّل محطة تأسيسية بالغة الأهمية في مسيرة دولة الإمارات، حيث يمثل هذا اليوم الإرادة السياسية الراسخة التي مهدت لانطلاق المشروع الاتحادي الطموح، ويؤكد على القيم التي قام عليها الاتحاد، من وحدة وتلاحم واستشراف للمستقبل.

وقال معاليه: «إن ذكرى توقيع وثيقة الاتحاد، واعتماد دستور الدولة تمثل أساساً قانونياً وتاريخياً لبناء دولة حديثة قادرة على مواكبة التحولات وتحقيق التطلعات. وإن إحياء هذا اليوم يعكس إدراكنا العميق لمسؤوليتنا الوطنية في ترسيخ هذه المبادئ في وعي الأجيال القادمة، وضمان استمراريتها ضمن مشروع الدولة التنموي».