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نورة الغيثي: «عهد الاتحاد» يوم فخر واعتزاز وأساس في بناء وطننا الغالي

نورة الغيثي
19 يوليو 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: نحتفل اليوم بكلّ فخر واعتزاز بيوم عهد الاتحاد، ونستذكر فيه العهد الذي قطعه الآباء المؤسسون، رحمهم الله، والذي كان أساساً في بناء وطننا الغالي، دولة الإمارات.
وفي هذا اليوم، نجدد عهدنا لقيادتنا الرشيدة بالالتزام بالمبادئ والقيم التي لطالما وجهت مسيرة الاتحاد. كما نؤكد التزامنا العميق بمواصلة إعلاء مكانة وطننا، ودعم رخاء شعبه وازدهاره ليبقى دائماً سبّاقاً على مختلف المستويات، ونموذجاً ملهماً في نهضة الأمم ونجاحها.
ونواصل في دائرة الصحة - أبوظبي السير على نهج الاتحاد، مستلهمين من إرث المؤسسين الذين وضعوا صحة المجتمع في صميم رؤيتهم، حيث نعمل على تطوير منظومة صحية رائدة، قائمة على الابتكار والاستدامة.

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