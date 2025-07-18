محمد العلماء: نتمسك بقيم المؤسسين ونصطف خلف قيادتنا

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية تضاف إلى أيام المجد والعز التي نحتفي فيها بمسيرة عقود من بناء الإنسان، ومضاعفة النجاحات، متمسكين بقيم وثوابت رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، مصطفين خلف قيادتنا الحكيمة لتعظيم المكتسبات الوطنية، واستكمال مسيرة البناء المؤسسي، وترسيخ مبادئ المساواة، والعمل الجماعي، وتكافؤ الفرص. لذا فإن هذا اليوم يمثل بعداً استراتيجياً في فهم حاضرنا واستشراف مستقبلنا.