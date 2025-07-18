السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد العلماء: نتمسك بقيم المؤسسين ونصطف خلف قيادتنا

محمد العلماء
19 يوليو 2025 01:11

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
مثقفون: «عهد الاتحاد» قصة وحدة أضاءت درب المستقبل

أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية تضاف إلى أيام المجد والعز التي نحتفي فيها بمسيرة عقود من بناء الإنسان، ومضاعفة النجاحات، متمسكين بقيم وثوابت رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، مصطفين خلف قيادتنا الحكيمة لتعظيم المكتسبات الوطنية، واستكمال مسيرة البناء المؤسسي، وترسيخ مبادئ المساواة، والعمل الجماعي، وتكافؤ الفرص. لذا فإن هذا اليوم يمثل بعداً استراتيجياً في فهم حاضرنا واستشراف مستقبلنا.

محمد العلماء
الإمارات
الشيخ زايد
تاريخ الإمارات
يوم عهد الاتحاد
دستور الإمارات
الدستور الإماراتي
آخر الأخبار
تجمع من المسلحين أمام سيارة محترقة مع تجدد الاشتباكات في السويداء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد الاشتباكات في السويداء والأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق
19 يوليو 2025
طفل فلسطيني يمشي بين أنقاض مبانٍ مدمرة في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اتفاق مرتقب بين «حماس» وإسرائيل في غضون أسبوعين
19 يوليو 2025
نازحون كونغوليون في مدرسة بمقاطعة شمال كيفو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: نقص التمويل يهدد 11 مليون لاجئ
19 يوليو 2025
فلسطينيون يتجمعون لاستلام مساعدات إنسانية في بيت لاهيا - أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل 10 من منتظري المساعدات في غزة بنيران إسرائيلية
19 يوليو 2025
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
علوم الدار
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
19 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©