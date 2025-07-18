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منصور المنصوري: «يوم عهد الاتحاد» يجسد مسيرة وطن يمضي نحو الريادة

منصور المنصوري
19 يوليو 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي في كلمة بمناسبة يوم عهد الاتحاد: في مثل هذا اليوم، وضع الآباء المؤسسون اللبنة الأولى لدولة قامت على قيم راسخة ومبادئ خالدة، لتكون منارة للوحدة، والنماء، والطموح الذي لا يعرف المستحيل، فقد كان هذا العهد مثالاً حياً لإرادتهم العظيمة وعزيمتهم الراسخة وميثاقاً وطنياً نستمد منه اليوم فخرنا وهويتنا.
وأضاف: إن يوم عهد الاتحاد هو تجسيد لمسيرة وطنٍ يمضي بخطى واثقة نحو الريادة مخلداً إرث الاتحاد، وهو اليوم الذي وحّد تطلعات الآباء المؤسسين وطموحات الأجيال في ظل قيادة حكيمة تستشرف المستقبل وتُعد له، ونواصل عهدنا وولاءنا للوطن وقيادته، ونعاهد أنفسنا أن نبقى على الوعد، أوفياء ومخلصين للعمل، وماضين برؤية طموحة لتحقيق مجتمع أكثر صحة وعزيمة.

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