علي سالم الكعبي: نواصل المسيرة على نهج المؤسسين بعزم لا يلين

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم عهد الاتحاد ليس مناسبة وطنية، بل عهداً نُجدده لقيادتنا الرشيدة، التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن نواصل المسيرة على نهج المؤسسين، بعزم لا يلين، وإيمان راسخ بأن الاتحاد هو سر قوتنا ووحدتنا وضمان مستقبلنا، ففي ظل رؤية سموه تمضي الإمارات بثباتٍ على نهج التمكين، ومؤمنةً بأن المحافظة على مكتسبات الاتحاد، تتطلب من الجميع الإسهام الفاعل في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.