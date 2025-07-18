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علوم الدار

عبدالرحمن العويس: «عهد الاتحاد» يوم مجيد في تاريخ الوطن

عبدالرحمن العويس
19 يوليو 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن يوم عهد الاتحاد يعتبر يوماً مجيداً في تاريخ وطننا الغالي، ومناسبة عزيزة على قلوب كل المواطنين، وذكرى غالية راسخة في وجداننا نستذكر فيها جهود الآباء المؤسسين، المخلصة لتأسيس دولة الاتحاد ووضع دستور لها، ونستلهم منها أهمية الاجتماع على كلمة سواء واحدة، وعلى قلب رجل واحد، وعلى أهداف وطنية واحدة. 
وأضاف: إننا نجدد عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة، مؤكدين التزامنا بمواصلة مسيرة التطور والتنمية المستدامة، اهتداء بروح الاتحاد، ومتمسكين بقيمه الأصيلة التي رسخها الآباء المؤسسون.

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