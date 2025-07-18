السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة بن محمد: «يوم عهد الاتحاد» محطة خالدة تُجسّد رجالاً صنعوا مجد الإمارات

خليفة بن محمد: «يوم عهد الاتحاد» محطة خالدة تُجسّد رجالاً صنعوا مجد الإمارات
19 يوليو 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
مثقفون: «عهد الاتحاد» قصة وحدة أضاءت درب المستقبل

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل محطةً وطنيةً خالدةً تُجسّد عمق التلاحم والوفاء لرجالٍ صنعوا مجد الإمارات، وفي مقدمتهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكّام الإمارات، طيّب الله ثراهم.
وقال: «إن هذا اليوم التاريخي، الذي يصادف الثامن عشر من يوليو كل عام، يفتح أمامنا نوافذ الفخر والاعتزاز، حيث شهد توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وشكّل حجر الأساس لمسيرة التأسيس التي تُوّجت بقيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971».
وأضاف: «يمثّل هذا اليوم مناسبةً لتعزيز معاني الانتماء والولاء، واستذكار المواقف المشرّفة التي أرسى من خلالها المؤسسون دعائم دولة حديثة وموحّدة، قائمة على القيم والمبادئ والرؤية الواضحة لمستقبلٍ مشرق».
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية ترسيخ هذا اليوم في وعي الأجيال، باعتباره مناسبةً وطنيةً رابعةً تُعلي من شأن الاتحاد، وتُعمّق الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن وقيادته الرشيدة.

خليفة بن محمد بن خالد
الإمارات
الشيخ زايد
تاريخ الإمارات
يوم عهد الاتحاد
دستور الإمارات
الدستور الإماراتي
آخر الأخبار
تجمع من المسلحين أمام سيارة محترقة مع تجدد الاشتباكات في السويداء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد الاشتباكات في السويداء والأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق
19 يوليو 2025
طفل فلسطيني يمشي بين أنقاض مبانٍ مدمرة في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اتفاق مرتقب بين «حماس» وإسرائيل في غضون أسبوعين
19 يوليو 2025
نازحون كونغوليون في مدرسة بمقاطعة شمال كيفو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: نقص التمويل يهدد 11 مليون لاجئ
19 يوليو 2025
فلسطينيون يتجمعون لاستلام مساعدات إنسانية في بيت لاهيا - أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل 10 من منتظري المساعدات في غزة بنيران إسرائيلية
19 يوليو 2025
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
علوم الدار
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
19 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©