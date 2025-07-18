سلطان بن طحنون: مواصلة المسيرة بعزيمة راسخة وإرادة موحّدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن يوم عهد الاتحاد الذي يصادف 18 يوليو من كل عام، يعتبر محطة وطنية بارزة، تعكس قوّة التلاحم بين القيادة والشعب، وتُجدّد العهد على مواصلة مسيرة الاتحاد بعزيمة راسخة وإرادة موحّدة.

وأشاد معاليه بهذه المناسبة الوطنية المهمّة التي تُسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعميق مفاهيم التضحية والمسؤولية الوطنية في وجدان أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، مثمناً جهود أبطال الخطوط الأمامية الذين كانوا ولا يزالون في مقدمة من جسّدوا هذه القيم، من خلال أدائهم الاستثنائي في مواجهة التحدّيات، وحرصهم الدائم على خدمة المجتمع وحماية مكتسباته.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد التقدير والامتنان لتفانيهم، وتأكيد الدعم المستمر لهم باعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني.

وأوضح معاليه أن يوم عهد الاتحاد، هو دعوة مُتجدّدة لكل فرد ليكون جزءاً من قصة الوطن ومسيرته، مؤكداً أن تمكين الأبطال، وتكريم عطائهم يُعدّان أحد الأركان الأساسية في رؤية القيادة الرشيدة.