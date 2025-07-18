السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن سلطان بن خليفة: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة وطنية راسخة في الوجدان

محمد بن سلطان بن خليفة: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة وطنية راسخة في الوجدان
19 يوليو 2025 01:15

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
مثقفون: «عهد الاتحاد» قصة وحدة أضاءت درب المستقبل

أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن «يوم عهد الاتحاد»، مناسبة وطنية راسخة في الوجدان، نستحضر من خلالها قيم الولاء والانتماء للوطن الغالي، والجهود المباركة للقيادة الرشيدة، لبناء دولة حديثة، قادرة على تحقيق التطلعات والنهضة الشاملة.
وأضاف أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة، رسّخت مكانتها العالمية، من خلال رؤية شاملة، انطلقت معها مرحلة الازدهار والتنمية والنمو، بتوقيع وثيقة الاتحاد، وقال: «نجدد في هذا اليوم عهد الوفاء والالتزام للقيادة الحكيمة، التي ألهمت العالم باستدامة نجاحها وتميزها، ووحدة الدولة وقوتها».
وتوجّه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة، وشعب الإمارات، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكداً المضي قدماً خلف راية الاتحاد لتحقيق المزيد من التقدم والريادة.

محمد بن سلطان بن خليفة
الإمارات
الشيخ زايد
تاريخ الإمارات
يوم عهد الاتحاد
دستور الإمارات
آخر الأخبار
تجمع من المسلحين أمام سيارة محترقة مع تجدد الاشتباكات في السويداء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد الاشتباكات في السويداء والأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق
19 يوليو 2025
طفل فلسطيني يمشي بين أنقاض مبانٍ مدمرة في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اتفاق مرتقب بين «حماس» وإسرائيل في غضون أسبوعين
19 يوليو 2025
نازحون كونغوليون في مدرسة بمقاطعة شمال كيفو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: نقص التمويل يهدد 11 مليون لاجئ
19 يوليو 2025
فلسطينيون يتجمعون لاستلام مساعدات إنسانية في بيت لاهيا - أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل 10 من منتظري المساعدات في غزة بنيران إسرائيلية
19 يوليو 2025
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
علوم الدار
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
19 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©