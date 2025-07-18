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علوم الدار

نهيان بن مبارك: 18 يوليو يوم مجيد من أيام الإمارات

نهيان بن مبارك: 18 يوليو يوم مجيد من أيام الإمارات
19 يوليو 2025 01:15

أبوظبي (وام)

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قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: «إذا كان الثاني من ديسمبر يوماً مجيداً في تاريخ دولة الإمارات، والمنطقة والعالم، لأنه الشاهد على ميلاد وطن التسامح والأخوة الإنسانية والنهضة والسلام، فإن 18 يوليو هو يوم مجيد من أيام الإمارات المباركة، لأنه يوم (عهد الاتحاد)، فهو اليوم الذي مهد للثاني من ديسمبر وأسس له».
وأضاف: «إنه اليوم الشاهد على الجهود المباركة التي بذلها بإخلاص وتفان المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدر ما أعطى لهذا الوطن من جهد وفكر وعمل، وإخوانه قادة الإمارات، حيث وقّع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا؛ دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون عنواناً للقيم والنهضة، والتقدم والعطاء، ولتتسع لكل الطامحين حول العالم، فكانت عنواناً للنجاح في المجالات كافة، حتى أصبحت النموذج والقدوة للأمم والشعوب».
وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة، إن الثامن عشر من يوليو سيظل يوماً نتذكر فيه قادتنا المؤسسين، ونعلن فيه أيضاً عن التزامنا الكامل بأن نسير على نهجهم، ونتوحد دائماً خلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونتعهد جميعاً بأن نعمل، كلٌ في مجاله، من أجل نهضة وطننا الحبيب وحمايته والذود عنه، وإعلاء قيمه، ومد اليد إلى الجميع حول العالم، تعبيراً عن إنسانيته، ورمزاً لعطائه، وكرم أهله، وفق الرؤية الحكيمة التي حدد معالمها لنا جميعاً صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

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