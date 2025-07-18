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خالد بن زايد: في «يوم عهد الاتحاد» نسترجع اللحظة التاريخية لبداية مشوار الاتحاد

خالد بن زايد: في «يوم عهد الاتحاد» نسترجع اللحظة التاريخية لبداية مشوار الاتحاد
19 يوليو 2025 01:15

أبوظبي (وام)

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قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إنه في هذا اليوم العزيز «يوم عهد الاتحاد» نسترجع اللحظة التاريخية التي بدأ فيها مشوار الاتحاد عندما اجتمع القادة المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ووقّعوا وثيقة الاتحاد التي كانت بداية وطن قوي وموحد.
وأكد سموه في كلمة له بمناسبة «يوم عهد الاتحاد»، أن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى بل هو مناسبة نجدد فيها التزامنا بقيم ومبادئ تأسّست عليها دولة الإمارات، وفي كل عام، نعاهد قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أن نظل أوفياء لرسالة الاتحاد، ملتزمين بمواصلة مسيرة البناء والنهضة، كلٌ في موقعه ومجاله.
وأضاف سموه: «إننا في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، نجسّد هذا العهد من خلال عملنا اليومي لخدمة وتمكين أبنائنا من أصحاب الهمم، وتعزيز دورهم في المجتمع بما يعبّر عن قيم الاتحاد في أجمل صورها».

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