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علوم الدار

نهيان بن زايد: «عهد الاتحاد» يرسّخ الهوية الوطنية ويجدّد الالتفاف حول القيادة

نهيان بن زايد: «عهد الاتحاد» يرسّخ الهوية الوطنية ويجدّد الالتفاف حول القيادة
19 يوليو 2025 01:15

أبوظبي (وام)

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أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الاحتفاء بـ«يوم عهد الاتحاد» يجسّد تخليداً لمناسبة وطنية عظيمة، وذكرى تاريخية فارقة في مسيرة دولة الإمارات، حين اجتمعت الإرادة الصادقة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام، «طيّب الله ثراهم»، على تأسيس دولة الاتحاد، وتوقيع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بهذا اليوم، تعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ منظومة قيم الاتحاد في نفوس الأجيال المتعاقبة، وتعزيز روح التلاحم والانتماء الوطني، بما يعمّق المسؤولية المجتمعية، ويدفع نحو مواصلة مسيرة البناء والتطور تحت راية الاتحاد.
وأضاف: «إن عهد الاتحاد وعيد الاتحاد يُشكلان معاً ركيزة للهوية الوطنية ووجدان المجتمع الإماراتي، ليمثلا قصة نجاح وطن تأسّس على العزيمة والوحدة والتماسك، وتحوّل إلى نموذج تنموي عالمي بفضل العمل المستمر، والتخطيط المدروس، والإيمان العميق بقدرات الإنسان الإماراتي»، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية تُجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الوطن، وتُرسّخ القيم التي قامت عليها الدولة.

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