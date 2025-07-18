السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن سعود: الاحتفاء بـ«عهد الاتحاد» تجديد للولاء واستذكار لمناقب المؤسسين

محمد بن سعود: الاحتفاء بـ«عهد الاتحاد» تجديد للولاء واستذكار لمناقب المؤسسين
19 يوليو 2025 01:15

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
مثقفون: «عهد الاتحاد» قصة وحدة أضاءت درب المستقبل

أكد سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الاحتفاء بـ«يوم عهد الاتحاد» يعكس قيم الولاء والاعتزاز التي نشأ عليها أبناء الإمارات، وهو مناسبة نعيد فيها التجديد على الولاء للوطن وقيادته والعمل على تعزيز مكانة الإمارات في مختلف المجالات.
ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود ونوّاب الحُكّام، وإلى شعب الإمارات العزيز.
وقال سموه، إن «يوم عهد الاتحاد» فرصة لاستحضار معاني الفخر والاعتزاز بكل ما تحقق على أرض هذا الوطن المعطاء، واستذكار مناقب القادة المؤسسين الذين وحدوا الأرض والطموح ورسموا الطريق للمستقبل، وها نحن نجني اليوم ثمار ما غرسوا.
وأضاف سموه: أن الاحتفاء بـ«يوم عهد الاتحاد» يشكل فرصة للتأكيد على المبادئ التي قامت عليها دولة الاتحاد والقيم النبيلة التي شدد عليها الآباء المؤسسون، ومناسبة وطنية خالصة نجدد فيها الولاء للقيادة ونعيد فيها شحذ الهمم لمواصلة البناء والعمل على رفعة دولتنا ومصلحة شعبها.

محمد بن سعود القاسمي
الإمارات
الشيخ زايد
تاريخ الإمارات
يوم عهد الاتحاد
دستور الإمارات
الدستور الإماراتي
آخر الأخبار
تجمع من المسلحين أمام سيارة محترقة مع تجدد الاشتباكات في السويداء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد الاشتباكات في السويداء والأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق
19 يوليو 2025
طفل فلسطيني يمشي بين أنقاض مبانٍ مدمرة في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اتفاق مرتقب بين «حماس» وإسرائيل في غضون أسبوعين
19 يوليو 2025
نازحون كونغوليون في مدرسة بمقاطعة شمال كيفو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: نقص التمويل يهدد 11 مليون لاجئ
19 يوليو 2025
فلسطينيون يتجمعون لاستلام مساعدات إنسانية في بيت لاهيا - أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل 10 من منتظري المساعدات في غزة بنيران إسرائيلية
19 يوليو 2025
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
علوم الدار
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
19 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©