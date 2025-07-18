محمد بن سعود: الاحتفاء بـ«عهد الاتحاد» تجديد للولاء واستذكار لمناقب المؤسسين

رأس الخيمة (وام)

أكد سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الاحتفاء بـ«يوم عهد الاتحاد» يعكس قيم الولاء والاعتزاز التي نشأ عليها أبناء الإمارات، وهو مناسبة نعيد فيها التجديد على الولاء للوطن وقيادته والعمل على تعزيز مكانة الإمارات في مختلف المجالات.

ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود ونوّاب الحُكّام، وإلى شعب الإمارات العزيز.

وقال سموه، إن «يوم عهد الاتحاد» فرصة لاستحضار معاني الفخر والاعتزاز بكل ما تحقق على أرض هذا الوطن المعطاء، واستذكار مناقب القادة المؤسسين الذين وحدوا الأرض والطموح ورسموا الطريق للمستقبل، وها نحن نجني اليوم ثمار ما غرسوا.

وأضاف سموه: أن الاحتفاء بـ«يوم عهد الاتحاد» يشكل فرصة للتأكيد على المبادئ التي قامت عليها دولة الاتحاد والقيم النبيلة التي شدد عليها الآباء المؤسسون، ومناسبة وطنية خالصة نجدد فيها الولاء للقيادة ونعيد فيها شحذ الهمم لمواصلة البناء والعمل على رفعة دولتنا ومصلحة شعبها.