طلبة أبوظبي يطلبون العلم في 4 قارات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، النسخة الثالثة من برنامجها الصيفي بمشاركة 200 طالب وطالبة إماراتيين، من المتفوقين في الصفين العاشر والحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة.

ويتيح البرنامج الصيفي لطلبة أبوظبي فرصة متابعة تحصيلهم العلمي والالتحاق بمسارات وبرامج أكاديمية في نخبة من أفضل الجامعات العالمية في 7 دول ضمن 4 قارات، وتتضمن نسخة هذا العام 14 برنامجاً، 7 برامج منها تُقام في جامعات مصنّفة بين أفضل 20 جامعة عالمية التحق بها 65 طالباً وطالبة.