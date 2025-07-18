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علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تستعرض مبادرات تأهيلية وتجارب ملهمة في يوم النزيل العالمي

مشاركون خلال الحفل (من المصدر)
19 يوليو 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، فعاليات احتفالية بمناسبة يوم النزيل العالمي، تماشياً مع جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم العدالة الإصلاحية، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتهيئتهم للعودة الإيجابية إلى المجتمع، وذلك بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة لبرامج إعادة التأهيل.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاحتفال بيوم النزيل العالمي يجسّد التزام الدائرة برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تعزيز دور مراكز الإصلاح كمحطات لبناء الإنسان وتوفير بيئة إصلاحية تدعم إعداد النزيل لاستئناف حياته المجتمعية بوعي ومسؤولية.
وأشار إلى تركيز دائرة القضاء على تنفيذ برامج تأهيلية متكاملة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية والمهارية للنزلاء، بما يسهم في بناء شخصياتهم ويحفّز قدرتهم على الاندماج الفعّال في المجتمع والاستمرار في مسار إيجابي بعد انتهاء فترة محكوميتهم.
إلى ذلك، بدأت فعالية الاحتفال الرسمي في المقر الرئيس لدائرة القضاء، بعرض فيلم وثائقي استعرض تجارب واقعية لعدد من النزلاء، مسلطاً الضوء على مساراتهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وقصص النجاح التي تحققت بفضل البرامج التأهيلية المتكاملة، مما يعكس الأثر العميق لهذه المبادرات في إعادة بناء شخصية النزيل وتحفيزه على التغيير الإيجابي.
وشهد الحفل استعراضاً لمجموعة من المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها منذ بداية عام 2025 بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، وجمعية حياة للرعاية اللاحقة، من أبرزها: الاستوديو الإبداعي الرقمي لتدريب النزلاء على مهارات متقدمة في التصميم الجرافيكي والمونتاج، فضلاً عن رعاية مركز الفنون التشكيلية، وتنظيم دورات تدريبية في البرمجة لإكسابهم مهارات تقنية ورقمية متقدمة.
وتضمّنت المبادرات التأهيلية أيضاً، تنفيذ برنامج تحفيظ القرآن الكريم الذي استفاد منه أكثر من 500 نزيل ونزيلة، إضافة إلى إطلاق مشروع حقيبة السفر، الذي يزوّد النزلاء بالمستلزمات الأساسية قبل الإفراج عنهم لتسهيل بدء حياتهم الجديدة.
في ختام الحفل، كرّمت دائرة القضاء عدداً من الشركاء والمؤسسات الداعمة لمشاريع التأهيل، وهم: الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، جمعية حياة للرعاية اللاحقة، صندوق الفرج، كليات التقنية العليا، المركز الوطني للتأهيل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والهلال الأحمر الإماراتي.
وقد أعربت الجهات المكرّمة عن اعتزازها بالشراكة البنّاءة مع دائرة القضاء، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل المشترك في سبيل تطوير برامج فعالة تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة النزلاء، وتفتح آفاقاً جديدة أمامهم نحو حياة مستقرة.

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