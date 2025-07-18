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نهيان بن مبارك: «ليوا للرطب» يدعم الأمن الغذائي

نهيان بن مبارك لدى زيارته مهرجان ليوا للرطب يرافقه فارس خلف المزروعي وكبار الحضور (وام)
19 يوليو 2025 01:09

الظفرة (وام)
زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات ومسابقات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث.
وأكد معاليه أن مهرجان ليوا للرطب يُعد منصة مميزة تحتفي بالنخيل ومنتجاته، وتسهم في الارتقاء بجودة المنتج المحلي، وتحفّز المزارعين على العناية بمزارعهم والتنوع في زراعة النخيل إلى جانب أشجار الفاكهة، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي، ويعزّز مفاهيم الاستدامة الزراعية في الدولة.

ويأتي هذا الاهتمام بالنخيل امتداداً للإرث العظيم الذي أرساه القائد المؤسّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى الزراعة والنخيل خصوصاً مكانة محورية في مسيرة بناء الوطن، وجعل من دعم المزارعين وتمكينهم من أدوات الإنتاج أولوية استراتيجية للحفاظ على البيئة وتحقيق الاكتفاء الغذائي.
وتجسّد هذه الفعاليات روح النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي اهتماماً كبيراً بالموروث الزراعي والبيئي، ويدعم المبادرات الوطنية التي ترسّخ مكانة النخيل كرمز للهوية الإماراتية، ومصدرٍ مهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ويأتي تنظيم المهرجان برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في إطار حرص سموه على دعم قطاع الزراعة والمزارعين، وتعزيز الاستدامة الزراعية والتمكين الاقتصادي للمجتمع المحلي.

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واطّلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك، على فعاليات المهرجان ومسابقاته اليومية المقدمة للمزارعين والزوار، وما يتضمنه من مشاركات واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، ومحال بيع الرطب، وفسائل النخيل، والمواد الزراعية، إلى جانب السوق الشعبي الذي يحتضن منتجات الأسر المنتجة، وركن «حشمة المرأة وأناقتها»، ومنطقة الحرفيات، ومنطقة الأطفال، إضافة إلى المحاضرات والندوات التخصصية التي تستهدف فئة المزارعين والجمهور.
كما تفقّد معاليه أجنحة الجهات الداعمة والمشاركة في المهرجان، وفي مقدمتها: ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة الإمارات للطاقة النووية، ودائرة الطاقة، ومجموعة سرح، ومجموعة تدوير، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والغدير للحرف الإماراتية، وبنك أبوظبي الأول، وشركة الفوعة التابعة لمجموعة أغذية، وبلدية منطقة الظفرة، وبلدية مدينة العين، ومستشفيات الظفرة «صحة»، وشبكة أبوظبي للإعلام، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وتطبيق «فسيلة»، وهيئة أبوظبي للإسكان، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة القضاء، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة الأخرى.
رافق معاليه خلال الزيارة، معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعدد من المسؤولين وأعيان المنطقة.
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في ختام جولته، عن بالغ شكره وتقديره للجهات المنظمة والداعمة للمهرجان، وفي مقدمتها هيئة أبوظبي للتراث، على جهودهم الكبيرة في إبراز هذا الحدث التراثي والاقتصادي المتميز، مشيداً بحُسن التنظيم وتنوع الفعاليات، وما يعكسه ذلك من التزام وطني بالحفاظ على الموروث الإماراتي وتعزيزه في نفوس الأجيال القادمة.

نهيان بن مبارك
الإمارات
ليوا للرطب
مهرجان ليوا للرطب
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