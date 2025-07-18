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«الطوارئ والأزمات والكوارث» ينظم زيارة لمجندي الخدمة الوطنية البديلة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية

جانب من الزيارة (وام)
19 يوليو 2025 01:04

أبوظبي (وام)

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نظّم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، زيارة ميدانية لمجندي الخدمة الوطنية البديلة في المركز والجهات الأخرى في الإمارة، إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية، وذلك احتفاءً بـ«يوم عهد الاتحاد».
وركزت الزيارة على تعريف المجندين بالرؤية الاستشرافية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وقِيَمه النبيلة التي شكلت أساس نهضة الدولة ووحدتها، فضلاً عن تعزيز الانتماء الوطني وغرس مبادئ الوفاء لإرث المؤسسين.
وشملت الزيارة جولةً في أروقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، اطلع خلالها المشاركون على الوثائق التاريخية والصور النادرة التي توثق مسيرة الاتحاد، وجهود الوالد المؤسس في بناء دولة حديثة متجذّرة في أصالتها، فيما تم تسليط الضوء على دور الأرشيف في حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال الجديدة، مما يعزّز روح المسؤولية تجاه الوطن.
وأكدَّ مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن الزيارة تجسّد حرص المركز على غرس قيم الوفاء لنهج القائد المؤسس، وتذكير الشباب بإرث الاتحاد، مشيراً إلى أن «يوم عهد الاتحاد» ليس مجرد ذكرى، بل هو عهد نجدده كل عام لمواصلة المسيرة بكل إخلاص.
وأضاف أن المركز يعمل على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة ببناء أجيال واعية بمسؤولياتها الوطنية، وقادرة على صون مكتسبات الوطن والدفاع عن مبادئه باقتدار، مشيراً إلى أن المركز منذ تأسيسه يحمل على عاتقه مسؤولية ترجمة قيم الشيخ زايد إلى أفعال ملموسة، من خلال سياساته وبرامجه التي تُعزز التلاحم الوطني، وتُكرّس مفاهيم التضامن المجتمعي، وتُذكّر الأجيال الجديدة بالمسيرة العظيمة التي قادت إلى بناء الوطن الشامخ، مشيداً بدور الأرشيف الوطني في حفظ تاريخ الدولة.

إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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